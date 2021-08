Da Ragusa a Vittoria, da Scicli a Modica: cosa chiedono gli utenti in Rete

Ragusa – Cosa scrivono sui browser i cittadini accanto a “Ragusa”, “Vittoria”, “Modica”, “Scicli” e ai nomi degli altri comuni della nostra provincia? Cosa domandano a Google, che ancora non sanno, che gli interessa di questi posti? E’ lo stesso motore di ricerca Chrome che ci presenta, per ogni città, le richieste più cliccate. Prendiamo le prime 4 per ogni località, e le relative risposte fornite pescando dalla fonte che l’algoritmo di Google ritiene (spesso a torto) più esatta e pertinente.

Partiamo dal capoluogo:

Cosa c'è da vedere a Ragusa? Beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Viene riportata un top10 che ha in testa la cattedrale di san Giovanni Battista, seguita da le scale di Ibla, ovunque siano; quindi il belvedere della Chiesa di Santa Lucia e la Grotta delle Trabacche.

Che differenza c'è tra Ragusa e Ragusa Ibla? La domanda non è peregrina per chi non è del posto e viene spiegato che “Ibla è stato un comune italiano dal 1866 al 2 gennaio 1927 e attualmente è il quartiere più antico del centro storico”.

Quanto dista il mare da Ragusa? Aspetto non secondario, oltre alla ricchezza architettonica, di un soggiorno dalle nostre parti. La risposta è "circa 20 km".

Chi fa parte della provincia di Ragusa? E vengono correttamente elencati i 12 comuni della provincia.

Passando a Modica, le richieste del web sono nell’ordine:

Per cosa è famosa Modica? Il responso non può essere che l'inclusione nel 2002 nei beni patrimonio dell'umanità Unesco e, ovviamente, il cioccolato.

Quanto dista il mare da Modica? La replica è affidata in questo caso a TripAdvisor: "Non è proprio vicinissima al mare, ci saranno almeno 7 km dal centro alla costa" sostiene il portale.

Com’è il mare Marina di Modica? Gli internauti si chiedono giustamente se è bello: "Ricca di ampie spiagge di sabbia fine e dorata, con presenza di dune e splendide scogliere marine. Il clima, particolarmente mite e secco, consente una lunga stagione balneare in acque calde e pulite".

Qual è il Cap di Modica? La quarta è una domanda un po' a sorpresa, che non ti aspetti: ad ogni modo è 97015.

Le spiagge sono al primo posto riguardo Scicli.

Quanto dista dal mare Scicli? Google fa rispondere un tour operator: 9 chilometri.

Dove si trova il commissariato di Montalbano? La domanda denuncia una delle principali e recenti attrattive della località. Viene spiegato con Wikipedia che "il commissariato è collocato nel municipio"; mentre la casa del protagonista "è in contrada Punta Secca, frazione balneare di Santa Croce Camerina" e la mannara, altra location della fiction, "è la Fornace Penna" vicino Sampieri.

Per cosa è famosa Scicli? Strettamente collegata alla precedente, un'altra agenzia di viaggi dice - in maniera abbastanza ingenerosa e superficiale - che "è diventata nota al grande pubblico per essere set delle riprese della popolare serie tv Il commissario Montalbano”.

Quanto tempo ci vuole per visitare Scicli? Ancora peggio. Qui è un utente TripAdvisor con la terza elementare a erudirci sul fatto che "Modica, Ragusa e Scicli in 2 giorni - specie se intensi, cioè considerando mattina e pomeriggio - le vedi tutte e ti resta pure tempo per un bel bagno". Evidentemente a costui basta passare in macchina davanti a un monumento per convincersi di averlo visitato.

Deludenti i quesiti su Vittoria:

Quando apre il comune di Vittoria? Può chiederlo solo un residente. Ebbene, gli impiegati sono tutti part-time: l'orario è infatti dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì; solo il giovedì l'amministrazione fa la grazia di ricevere qualcuno per un paio d'ore anche al pomeriggio, dalle 16 alle 18.

Che zona è Vittoria? In questo caso no ci si riferisce al colore Covid ma alla provincia, che evidentemente non tutti sanno essere è quella di Ragusa.

Come si chiamano gli abitanti di Vittoria? Forse qualcuno pensava “vittoriosi”…

Qual è la provincia di Vittoria? Una ripetizione della seconda, forse per essere sicuri di non incappare in qualche (inesistente) paese omonimo del Nord, o forse perché è una città così grande da poter contendere a Ragusa il ruolo di capoluogo.

A proposito di Pozzallo:

Com'è il mare a Pozzallo? Risponde, super partes, una casa vacanze del posto: "La sabbia dorata e finissima, il mare blu cobalto, i fondali bassi e l'ampio arenile circondato da palme ne fanno un incantevole luogo". Difficilmente avrebbe potuto dire il contrario, ma in questo caso è la pura verità.

Cosa fare la sera a Pozzallo? Una piattaforma di prenotazione voli: "La maggior parte dei locali notturni si trovano sulle spiagge, sul lungomare e in Piazza delle Rimembranze dove sono presenti lounge bar, beach club e pub che organizzano happy hour, serate ed eventi con musica dal vivo e dj set".

Come raggiungere spiaggia del Pozzallo? Qui purtroppo Google entra in titl: non ci si riferisce infatti al lido cittadino ma a una omonima e nota cala del Cilento, nei pressi di Marina di Camerota.

In che regione si trova Pozzallo? Proprio per la confusione creata dalla precedente domanda, in parecchi sorge il dubbio non della provincia ma addirittura della regione in cui si trovi la nostra cittadina costiera.

Meno turistiche le domande su Comiso.

Che zona è Comiso? Inteso come colore Covid, ma il browser non è aggiornato allo scorso dicembre e riporta zona gialla.

Quali voli arrivano a Comiso? Quesito naturale, essendoci un aeroporto. E vengono riportate le destinazioni da Roma, Bergamo e Milano.

Cosa significa Comiso? Qui viene riportato un breve stralcio della complessa e tuttora dubbia origine del nome, ricavata da Wikipedia, che lo associa alla parola spagnola che significa “esproprio, confisca” ma che "essendo parossitona, non sembra avere particolare utilità nella ricostruzione etimologica".

Come si vive a Comiso? In questo caso l'estratto è preso dal sito del Comune che dipinge il comprensorio come "terra di gente attiva, propensa ai rapporti umani e commerciali, come si conviene a chi vive al centro del mediterraneo, mare di commerciali di navigatori, a chi vive nell'isola di Sicilia, millenaria cerniera di civiltà".

Per i comuni più piccoli non sono riportate domande ma le parole chiave a cui sono più associati, non necessariamente legate al turismo. Acate è combinata con “eneide”, “tragedia”, “marina” e ancora il “cap”; Santa Croce Camerina con “mare”, “punta secca”, “cronaca” e “spiagge”; Chiaramonte Gulfi “ristoranti”, “maps”, “oggi”, “cosa vedere; Monterosso Almo “notizie”, “meteo”, “altitudine”, “distanza da Ragusa”; Ispica “spiaggia”, “mare”, “cava”, “di sera”. Giarratana a “cipolla”, “cosa vedere”, “famosa per” e “dove si trova”.