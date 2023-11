Da sabato arriva un altro ciclone: freddo intenso e vento forte

Calabria e Sicilia continueranno ad essere interessate da maltempo e freddo a causa di un’area ciclonica che farà sentire i suoi effetti. E’ il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, a spiegarlo all’Adnkronos: «Con l’allerta arancione diramata ieri, Calabria e Sicilia sono dentro il ciclone che si sta spostando ancora adesso sulla Sicilia e poi si dirigerà verso la Tunisia, ma oggi porta ancora maltempo al sud ed in particolare in Calabria e Sicilia».

«Domani ci sarà una tregua, – continua Tedici – ma sabato sempre per il sud e anche per l’area del medio Adriatico, quindi Marche, Abruzzo e Molise, torna il maltempo forte con tanto di neve sull’Appennino a quote di 400-500 metri. Nella giornata di sabato “arriverà un altro ciclone, che porterà freddo intenso con vento forte, in particolare al sud e sul medio Adriatico, mentre al nord il cielo sarà azzurro. La prossima settimana potrebbe però nevicare nella Pianura Padana».