Da Trapani la prova che la Terra è piatta VIDEO

Trapani - Tanti si meravigliano che, dopo una pandemia mondiale che ha fatto strage e costringe ancora il pianeta a vivere sul chi va là, ci sia chi rifiuta il vaccino in nome di qualche suo personale credo. Ma, a proposito di pianeta, nel 2021 c’è ancora al mondo chi è convinto di vivere su uno piatto anziché sferico. A volte le due categorie, no vax e terrapiattisti, coincidono perfino, in virtù di un inscalfibile fideismo negazionista che li accomuna.

Prova a dargli una picconata, da Trapani, la pagina Fb “La Terra è sferica e chiunque può verificarlo” immortalando “Lungomare Dante Alighieri, altezza 2 metri s.l.m. - scrive il gruppo pubblicando il video -. Il faro dista dalla costa 1,8 km ma la cosa più significativa è la barca a vela a metà filmato, della quale si vedono SOLO le vele (minuto 2, ndr)”.

“Non sappiamo come i terrapiattisti possano dire che c'entra la prospettiva - aggiungono considerato che con la prospettiva gli oggetti si vedono sempre più piccoli ma TUTTI, mentre qui le vele si vedono perfettamente e lo scafo no. Continuando verso fine del filmato appare l'isola di Levanzo e anche questa non è visibile fino alla base, insomma ancora una volta chi non vede la curvatura è CIECO”. Li avranno convinti?