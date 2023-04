Dal 1 maggio pronto soccorso in difficoltà nel ragusano

Ragusa - "Per effetto della direttiva dell’Assessore Regionale della Salute On. Volo, sono stati rinnovati parzialmente i contratti del personale a tempo determinato e non invece quelli dei medici, con il risultato che gli organici dei sanitari operanti negli importanti servizi di emergenza sono ormai ridotti al minimo".

Ad affermarlo è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

"A tutto questo si deve aggiungere poi la grave criticità in cui versano i PTE (presidi territoriali di emergenza) del nostro territorio. Non si può accettare una situazione dei servizi sanitari dell’emergenza come quella attuale senza fare correre rischi a tutti i cittadini Iblei. Non possono bastare più le promesse di nuovi bandi di concorso che necessitano ancora di alcuni mesi per lo svolgimento delle prove e che non garantiscono nessun risultato certo. La drammatica situazione deve essere affrontata subito nei prossimi giorni con proposte e provvedimenti che garantiscono servizi di emergenza in grado di salvaguardare la vita e la salute di tutti i cittadini. Non sarà cosa facile, ma occorre fare in fretta".