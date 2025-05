Dal Congo, all’Uganda, al Camerun. Se ne parla al Dantoni di Scicli

Scicli - Interessante incontro, da potersi definire “immersivo,” il 30 aprile al plesso scuola media dell’I.C. “Dantoni”, per conoscere in maniera diretta le condizioni degli alunni dei villaggi delle scuole del Camerun. Particolarmente apprezzata si è rivelata la testimonianza del Preside Professore Giuseppe Cugno (presidente dell’Associazione “Aiutiamoli A Crescere”), volontario in Africa da oltre venti anni. La narrazione, alternata alla visione di video, è stata ricca di particolari riguardo usanze ed anche abitudini alimentari africane. Sedici le scuole in mattoni costruite dal 2017, come strutture adeguate e in sostituzione delle fatiscenti aule-capanne di paglia. Il coinvolgente dibattito finale ha permesso di colmare le tante curiosità degli alunni presenti... Si è così avuto modo di riflettere e comprendere che il poco e il niente rendono felici.

Del resto in Africa la felicità per i ragazzini (che devono quotidianamente percorrere tanta strada a piedi per raggiungere la scuola) è avere un quaderno e una penna…