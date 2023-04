Dal piccolo schermo all'altare, Fabrizio Gatta Diventa Don Fabrizio

In un periodo di crisi di vocazioni, un religioso non più giovanissimo fa notizia. Figurarsi se una scelta così importante la fa un brillante giornalista Rai che il grande pubblico ha conosciuto in programmi come Linea Blu (con Donatella Bianchi) e Linea Verde (con Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele) e nelle anteprime da Salsomaggiore di Miss Italia. Così l’inviato Fabrizio Gatta, originario di Serracapriola è diventato Don Fabrizio.

A parlare è Fabrizio Gatta, 57 anni, giornalista Rai per quasi vent'anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde, fino a Unomattina Weekend, ma anche 'Miss Italià (le prefinali e Miss Italia Top,) che ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per intraprendere la carriera sacerdotale.

Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai è diventato sacerdote

«Avevo tutto quello che molti oggi vorrebbero: un buon lavoro, soddisfazioni, una posizione economica buona, visibilità e notorietà. Eppure dentro di me è apparsa un’inquietudine»

Don Fabrizio

Il giornalista ed ex presentatore TV ha deciso di dare una svolta radicale alla sua vita. Nel 2021, Fabrizio Gatta è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Sanremo, diventando così don Fabrizio.

Un lungo percorso spirituale

La decisione di Gatta non è arrivata improvvisamente, ma è stata la conclusione di un lungo percorso spirituale iniziato otto anni prima.

"Dentro di me progressivamente è apparsa un’inquietudine"

Ad Avvenire ha raccontato: "Nella mia vita precedente avevo tutto quello che molti oggi vorrebbero: un buon lavoro, soddisfazioni, una posizione economica buona, visibilità e notorietà. Eppure dentro di me progressivamente è apparsa un’inquietudine che mi ha portato a riflettere. Nessuna conversione improvvisa, bensì una consapevolezza cresciuta piano piano", secondo Il Fatto Quotidiano.

Don Fabrizio ha iniziato il suo percorso spirituale grazie a una missione di strada assieme ai Missionari del Preziosissimo Sangue e ha poi scelto la via del sacerdozio nella diocesi del ponente ligure.

Gli inizi in Rai

La sua carriera in Rai è iniziata nel 1996 quando, insieme a Lorella Bianchetti, è stato scelto come conduttore del 'Concerto dell'Epifania', di cui ha presentato ben otto edizioni.

Nel 1997 è stato chiamato nella squadra di Miss Italia, in veste di conduttore delle anteprime insieme a Manila Nazzaro, Gloria Bellicchi, Roberta Capua, e per le finali di Salso Maggiore Terme.

'Linea Verde'

Probabilmente il suo volto è diventato davvero noto in Rai soltanto nel 2010 quando ha preso le redini della famosa trasmissione televisiva 'Linea Verde', prima al fianco di Elisa Isoardi (2010) e poi con Eleonora Daniele dal 2011 al 2013.

Oltre a Linea Verde, la storica trasmissione che si occupa di agricoltura e di ambiente, Gatta ha presentato anche altri programmi TV di particolare rilievo in quegli anni. Infatti, dal 2002 al 2012 è stato il presentatore di 'Lineablu', il programma televisivo di divulgazione culturale, insieme alla collega Donatella Bianchi. Gatta è stato anche autore dei testi della trasmissione.

Ancora nella sua carriera televisiva sia come giornalista che come conduttore c'è stato 'Linea Verde Estate' (2012), uno degli ultimi programmi da lui condotti.

Lascia la sua carriera dopo vent'anni

Ma dopo quasi vent'anni di attività Fabrizio Gatta decide di lasciare tutto a favore della sua fede e di un cammino spirituale. Nel 2019 si è laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, un ateneo della Chiesa cattolica con sede a Roma, specializzato in scienze umane, in special mondo quelle filosofiche e teologiche. Prima di essere ordinato sacerdote nel 2021, don Fabrizio Gatta era stato ordinato diacono per la diocesi di Ventimiglia-San Remo. Dopo la consacrazione, don Fabrizio è diventato viceparroco della basilica concattedrale di San Siro a Sanremo.

L'appello di don Fabrizio ai giovani

Queste le sue parole rivolte ai giovani rilasciate ad Avvenire e riportate da Il Fatto Quotidiano : "Devono essere destinatari di una rievangelizzazione. Hanno ricevuto un’educazione cristiana, ma non riescono a cogliere la rilevanza che la fede può avere nella loro vita. Diciamo che più che “contro”, vivono “senza” Dio. Quasi potessero bastare a se stessi. Ma non è così".



Dopo la laurea in teologia (la seconda) è diventato diacono e POI ordinato sacerdote. Svolge la sua missione a Sanremo nella città di origine della famiglia materna. Il suo bisnonno negli anni Venti era direttore della casa da gioco. Ma nel destino di Gatta c’era probabilmente questo epilogo perché ha studiato dai preti maristi, gli appartenenti alla Società di Maria, poi la laurea in sociologia seguita da quella di teologia dopo essersi avvicinato ai Missionari del Preziosissimo Sangue. A 57 anni il grande passo, la scelta di infilarsi la tonaca. “Avevo successo, belle auto, belle donne. Vivevo un po’ quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà quando diventi un volto conosciuto della televisione. Ma qualcosa mancava”, sottolineò già nel 2013.