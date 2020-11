Dall'Olanda il primo formaggio di maiale, a 3 mila euro al chilo

Del maiale non si butta via niente, e anche i vegetariani potranno beneficiarne. Infatti il titolare di un'azienda agricola olandese chiamata Piggy’s Palace ha inventato un formaggio fatto con il latte di suino. Ecco che dopo il formaggio latte di asina, di renna, il formaggio di cammello arriva dall'Olanda anche il formaggio di latte di maiale.

Formaggio ricavato dal latte di maiale: sembra un provocazione ma è una realtà, e una realtà anche abbastanza costosa. Erik Stegink, dell'azienda Olandese, ha impiegato oltre 40 ore per mungere i propri maiali. Mungendo i suoi animali, l'uomo ha così prodotto il particolare formaggio che è riuscito a vendere al prezzo record di 1500 euro per soli 500 grammi.

Il primo formaggio di maiale, venduto alla cifra di 1500 euro ogni 500 grammi

Ma come mai Erik Stegink è stato il primo a commercializzare il formaggio di latte di maiale? Perché fino a questo momento si era ritenuto che il latte prodotto dal maiale non fosse adatto all'alimentazione umana. Il maiale, a differenze di pecora o mucca, è onnivoro e, come tradizione vuole, mangia davvero di tutto. In più i maiali sono in genere molto difficili da mungere per cui il quantitativo da ciascun animale è molto ridotto. Erik Stegink, dell'azienda agricola Piggy Palace in Olanda, ha impiegato molte ore per mungere i propri maiali. Il risultato? formaggio di maiale è stato venduto alla cifra di 1500 euro ogni 500 grammi.

L’impresa, quella di mungere i suini, non si è rivelata affatto facile: Erick Stegink, l’allevatore ha impiegato ben 40 ore e ha rischiato davvero tanto, anche per questo il costo del formaggio è così elevato. Ma non era comunque la prima volta la prima volta. Il pioniere è stato Edward Lee uno chef americano che aveva provato a ricavare la ricotta dal latte dei maiali, servendola nel suo ristorante.

Il formaggio messo in commercio in Olanda

Il sistema per mungere usato dallo chef? Mentre i maiali dormivano Lee correva a mungere, e prima che si svegliassero correva via. Per chi decidesse di mungere i maiali, ecco il consiglio che lo chef ha imparato dalla sua esperienza: avvicinatevi alle scrofe mentre dormono, facendo attenzione a non svegliarle. Nel caso si svegliassero, sarebbe opportuno darsela a gambe. Ma cosa avrà di tanto speciale questo formaggio fatto con il latte di suino? Il formaggio costa 1500 euro per 500 grammi, ma più del costo il problema è quello dei controlli sull’alimentazione dei maiali perché invece su quello che viene dato a mucche, capre e pecore siamo invece così tranquilli?....