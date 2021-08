Damiano Caruso ha vinto nona tappa della Vuelta a Espana

Spagna - Impresa di Damiano Caruso, che ha vinto oggi la "durissima" nona tappa della Vuelta a Espana 2021, la Puerto Lumbreras-Alto de Velefique, di 188 chilometri. Il ragusano del team Bahrain Victorius si è imposto in solitaria sulle vette dell'Andalusia, precedendo di 1'05" lo sloveno Primoz Roglic (team Jumbo-Visma), secondo, e di 1'06" lo spagnolo Enric Mas (Movistar team), terzo. Seconda vittoria in carriera in un Grande Giro per il 33enne di Ragusa, dopo il successo di quest'anno alla ventesima tappa del Giro d'Italia (sull'Alpe Motta).

In classifica generale comanda sempre più Roglic, che ha conservato e "blindato" la maglia rossa. Domani è in programma una giornata di riposo, ad Almeria. La carovana ripartirà martedì con la decima tappa, la Roquetas de Mar-Rincon de la Victoria, di 189 chilometri, prevalentemente pianeggiante, con un Gran Premio della Montagna di secondo livello (a Puerto de Almachar) a pochi km dall'arrivo.