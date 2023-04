Daniele Ciprì gira "La bottega dei bottoni"

Palermo - Racconterà il faccia afaccia tra due strani personaggi il nuovo film di Daniele Ciprì, un cortometraggio che il regista palermitano inizierà a girare nalla sua città a partire dalla prossima settimana.

Si intitola "La bottega dei bottoni", scritto e diretto da Daniele Ciprì. Le riprese saranno effettuate presso la storica bottega Carieri di Palermo, in via Trabia. Primo ciak martedì 18 aprile. Il film breve ha tutta la poetica e l'immaginario di Ciprì, e che vede protagonisti Giuseppe Lo Piccolo e Bruno Di Benedetto. Il corto racconta la storia di un insolito venditore di bottoni, che, affogato nei suoi ricordi, li produce con dedizione rara, trattandoli come se fossero pietre preziose. Questa sua routine viene interrotta dall'ingresso di un cliente, un uomo di statura bassa, ricoperto di bottoni. Tra i due si instaura un "duello" non appena il singolare cliente rivelerà che si tratta di un'estorsione.