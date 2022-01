Daniele Mondello: 10mila euro a chi mi dà informazioni su Gioele e Viviana

Messina - "Offro una ricompensa di 10 mila euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e di mia moglie Viviana". È il post pubblicato oggi sul proprio profilo Facebook da Daniele Mondello, padre del piccolo di 4 anni e marito di Viviana Parisi, che aggiunge: “Noi non ci fermiamo, vi chiediamo di condividere il piu' possibile”.

I due corpi furono trovati nelle campagne messinesi di Caronia, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale, nell’agosto del 2020. l loro oro funeali si sono celebrati solo lo scorso novembre, a oltre un anno dai fatti, per le lunghe e complesse indagini sulla loro fine, archiviate in estate dalla Procura di Patti come un caso di omicidio-suicidio. Una “verità” a cui Mondello e i suoi avvocati non si sono mai rassegnati.