Danika Mori, la nuova star del porno: «Difficile farlo in Sicilia»

Siracusa - La siracusana Federica D'Amore, 32 anni, in arte Danika Mori (foto), è la nuova star del porno mondiale, da decine di migliaia di click sul web. L'ultimo premio, il terzo della carriera, è quello appena assegnatole al "PornHub Award 2022" nella categoria "miglior performer squirting dell'anno". È iniziato tutto per gioco con una webcam, durante gli anni universitari all'ateneo di Catania, mentre studiava Economia e tecniche di marketing online. "Non è stato facile combattere gli stereotipi e le critiche - racconta oggi a Repubblica, che l'ha intervistata -, ma non mi sono mai voltata indietro, anche quando ho deciso di andare via dalla mia terra".

Da 4 anni vive a Tenerife insieme al compagno nella vita e sul set, il 33enne Stefano Conti, anche lui siracusano, ex operatore nel campo dei Beni culturali (insieme nella foto). "Sono stata spesso presa di mira nel mio paese: insulti, bugie e condanne sociali ingiuste. Di certo - spiega -, il patriarcato ancora forte in Sicilia non mi ha aiutata. Col porno puoi lavorare ovunque tu sia, ma ho preferito andare lontano". Ne sa qualcosa la collega Benedetta D'Anna, in arte Benny Green, che proprio a Siracusa ha perso il lavoro a causa dei suoi film hard.

"Spogliarmi davanti alla webcam - continua Danika - mi è sembrata un'opportunità e una forma di lotta contro l'idea repressiva della sessualità nella società, che tende a confondere il desiderio, anche più estremo e inconscio, con la perversione. Non si direbbe, ma vengo da una famiglia molto cattolica. Per molto tempo ho mentito, mi nascondevo. Ma mai per vergogna. Poi non ci siamo parlati per anni, per loro era tutto incomprensibile. Eppure, col tempo hanno capito anche loro: adesso ci sentiamo ogni giorno, mio fratello è venuto anche a trovarmi, ma spesso sono io a raggiungere la Sicilia".