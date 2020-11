Danni agli organi per i più giovani: problemi fino a 4 mesi dopo il Covid

I pazienti più giovani, sotto i 45 anni, contagiati dal Covid-19 (quelli considerati finora a basso rischio) possono avere disturbi, anche gravi, fino a 4 mesi di distanza dall'infezione. Cioè fino ad oggi. I tempi per ristabilirsi completamente, in alcuni di loro, potrebbero quindi essere anche molto più lunghi. Emerge da uno studio britannico che ha analizzato l'impatto del Coronavirus su 60mila giovani inglesi affetti da sintomi di lunga durata - affaticamento, affanno, dolore diffuso a muscoli e ossa, mal di testa - pur avendo da tempo superato la patologia da Coronavirus. Il 70% ha riportato danni a uno o più organi: cuore e polmoni in primis, ma anche fegato e pancreas, associati a disturbi gastrointestinali.

La ricerca dell'University College di Londra va avanti per capire ora «se i problemi proseguono in modo statico o migliorano, oppure se in alcune persone possono peggiorare». Il National Health Service ha annunciato che questo mese aprirà 40 cliniche per studiare proprio i sintomi fisici e psicologici a lungo termine associati al Covid: se sono destinati a durare nel tempo e per quali specifiche categorie, per quanto tempo e come è possibile curarli. Sono molti gli studi in corso anche in Italia, come all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che stanno analizzando le conseguenze del virus: ciò che è accaduto nel nostro organismo durante la convalescenza e ciò che accadrà dopo e nonostante il superamento della malattia. Non solo a cuore e polmone ma anche ad organi finora meno attenzionati come appunto fegato, reni, milza e midollo osseo.