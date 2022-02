Deborah e Carlo scomparsi da Trapani: chi li ha visti?

Valderice, Tp -Deborah Costanza, 17 anni, e Carlo Savalli, 20 (foto) sono scomparsi da due giorni. Il Comune di Trapani prega, anche sui sui social, chiunque avesse notizie o li avvistasse di contattare le Forze dell’Ordine”. Su Facebook, Alessio Costanza, il fratello di Deborah, ha lanciato un messaggio, che alleghiamo in fondo.

La ragazzina era uscita di casa con Carlo, il fidanzato, “per fargli fare una chiamata”, ma da allora i due sono spariti nel nulla. La famiglia non crede a un allontanamento volontario, visto che Deborah era senza giubbino. “I cellulari risultano spenti e localizzati in zone diverse – aggiunge il fratello -, il suo a Valderice e quello del ragazzo a Fulgatore. Anche l’altra sorella, Irma, ha lanciato ieri sera un appello a “Chi l’ha visto”, che vediamo in coda.