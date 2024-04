Pechino - Debutto in Cina per il pianista Ruben Micieli, un'occasione in cui la musica si fonderà con la danza in un concerto ricco di emozioni. Sarà un'esperienza straordinaria vedere un bravissimo ballerino, Jan Möllmer, interpretare le note di Ruben che condurrà anche due masterclass. L'evento è al Aranya Art Center di Qinhuangdao l'1 e il 2 maggio.

Nato a Ragusa nel 1997, Ruben risiede a Comiso e già a 5 anni inizia lo studio del pianoforte con la maestra Javorka Misic’.