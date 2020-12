Zfm: decimo giorno presidio a svincolo Irosa

PALERMO, 20 DIC Decimo giorno di presidio permanente nei pressi dello svincolo di Irosa (A19) dove in un camper alternano le amministrazioni comunali dei 132 Comuni interessati e il comitato regionale promotore che si battono da oltre 2075 giorni per la definizione dell'iter legislativo per l'istituzione delle zone franche montane.

Oggi è toccato al Comune di Castellana Sicula, rappresentato per l'indisponibilità dell'amministrazione dai consiglieri comunali di minoranza, che aderiscono al gruppo di Diventerà Bellissima: Angelo Pizzuto, Franco Giacomarra e Pasquale Ventimiglia.

Ha raggiunto il presidio anche Salvatore Catania, vice presidente vicario di Confcommercio della provincia di Enna. "Le azioni che continueremo a mettere in campo, insieme ai sindaci e agli amministratori dice Enzo Spinelli in rappresentanza del comitato sono finalizzate a sensibilizzare la deputazione nazionale, di Camera e Senato, a fare presto e bene, affinché licenzino il testo nel più breve tempo possibile e prima che sia troppo tardi, in nome dell'autonomia finanziaria della Sicilia, che vale svariati miliardi di euro l'anno". (ANSA).