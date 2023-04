Decreto flussi, 252mila domande dai datori di lavoro

ROMA, 05 APR Dalle 9 del 27 marzo il click day del decreto flussi 2022 sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote previste dal provvedimento sono 82.705. Il maggior numero di istanze riguarda la Campania (109.716), seguita da Lazio (20.879) e Veneto (20.661). Le domande sono state tutte regolarmente acquisite, senza criticità, dalla piattaforma telematica del Viminale, informa il ministero.

Si sta già procedendo a distribuire gradualmente, per ambito provinciale a ciascuno Sportello unico per l'immigrazione, le domande presentate dai datori, che hanno indicato il nominativo di ciascun lavoratore, nel rispetto delle nazioni di provenienza riportate dal decreto flussi, e il relativo settore di impiego.

Le istanze verranno istruite tramite un sistema informatico dedicato nel rispetto dell'ordine cronologico e nel limite delle quote che saranno comunicate in via telematica dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La procedura, completamente informatizzata, assicura, sostiene il Viminale, "snellezza e rapidità ad utenti e amministrazioni coinvolte".

(ANSA).