Deficit visivi. L’importanza di rivolgersi a store professionali

Premettendo che un difetto visivo deve essere sempre monitorato e stabilito da un medico esperto in oculistica è bene sottolineare che qualsiasi protesi visiva deve essere acquistata solo ed esclusivamente in centri ottici di qualità, con esperienza pregressa nel campo e capaci di individuare le reali necessità dei propri clienti.



Lenti progressive, monofocali e molto altro…

I centri ottici di alto livello possono essere facilmente riconosciuti dal vasto assortimento di occhiali che propongono alla clientela. Per assortimento occhiali non si intendono solo le montature, più o meno alla moda, ma anche le varie tipologie di lenti, che possono variare tra: monofocali, lente progressive, fotocromatiche, anti-riflesso e molte altre.

Senza ombra di dubbio le lenti progressive, rientrano tra le più gettonate, in quanto permettono di vedere a più distanze attraverso un leggero movimento degli occhi, escludendo l’acquisto di più protesi visive. Queste lenti infatti sono formate da più sezioni, ciascuna utile per vedere in maniera nitida a più distanze. Un tempo venivano viste come complicate difficili da usare per la loro particolare struttura, ad oggi invece risultano comode, pratiche e richiedono solo qualche ora di utilizzo continuativo per prenderci l’abitudine.

Altrettanto quotate sono le lenti fotocromatiche, che hanno la caratteristica di cambiare colore a seconda di quanto sono esposte ai raggi di luce. Più la luce è elevata e più le lenti diventano scure, assumendo la sembianza delle lenti tipiche degli occhiali da sole. Anche queste lenti, come quelle progressive, permettono un notevole risparmio di denaro, in quanto con un unico paio di occhiali si può portare rimedio a più problematiche. Tutte le lenti citate finora possono subire anche dei trattamenti particolari, capaci di farle diventare:

- Anti-riflesso, grazie alla deposizione di un sottilissimo strato di sali minerali sulla loro superficie, tanto da permettere di fronteggiare fasci luminosi di varia natura.

- Anti-luce blu, perfette per chi lavora molto davanti a dispositivi luminosi come computer, tablet e cellulari. Generalmente questi lenti hanno un colore leggermente giallognolo.

- Anti-graffio, per permettere ai più distratti di creare meno graffi sulla superficie della lente.

Verrà da se dedurre che articoli così particolari, appartenenti all’ottica di ultima generazione, non possono certamente essere acquistati da rivenditori improvvisati.

Visita oculistica – Ogni quanto va fatta?

La visita oculista non è da confondere con il controllo dell’ottico, la prima infatti permette al medico di valutare la presenza non solo di deficit visivi ma anche di altre patologie non chiaramente visibili a occhio nudo. Raggiunta l’età adulta il consiglio è quello di effettuare un controllo ogni 2 anni, anche se in alcuni casi esistono delle indicazioni più specifiche. Per gli adulti tra i 20 ed i 30 anni è consigliabile una visita ogni 2 anni e mezzo, mentre in caso di problematiche le tempistiche possono restringersi a 12 mesi. Superati i 30 anni, con la possibilità dell’insorgere della presbiopia, può avvenire invece un lento calo della vista, che comporta visite oculistiche ogni 2 anni. Dopo i 65 anni invece, meglio farsi controllare ogni anno.