Deloitte, nuove assunzioni a Roma

Roma - Nella strada della Dolce vita felliniana ha trovato casa il colosso della consulenza in ambito fiscale, legale, nonché nel campo dell'informatica e della tecnologia Deloitte: è stata, infatti, inaugurata oggi, in via Veneto 89, nel centro di Roma, la nuova sede nella quale il gruppo ha riunito le 2.600 persone che operano nella Capitale.

I posti a disposizione

Nell'arco del prossimo triennio si aggiungeranno almeno altri 1.000 assunti, in parte reclutati anche per rispondere all'esigenza di utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale, attraverso «la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni frutto dell'innovazione». I nuovi uffici, che si estendono su una superficie di 16.000 mq nel complesso architettonico in stile neoclassico progettato nel 1927 dall'architetto Carlo Broggi (già sede dell'Iri, Istituto per la ricostruzione industriale, e di Fintecna), si trovano in uno dei pochi edifici storici della città che può vantare una triplice certificazione (Leed, Breeam e Well), in grado di garantire «i più elevati standard di promozione della salute e del benessere sul posto di lavoro, oltre che di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica».

La nuova sede a Roma

Nel complesso, si contano 70 sale meeting, oltre 750 postazioni di lavoro e un auditorium per conferenze ed eventi di vario genere. «Siamo convinti di poter dare ulteriore vitalità a via Veneto», e «orgogliosi» di inaugurare un luogo di lavoro il più possibile 'green' che «riflette la centralità di Roma nella strategia di crescita del 'network' in Italia», ha affermato l'amministratore delegato di Deloitte Fabio Pompei, anticipando che il gruppo è «particolarmente fiero di poter affiancare il Vaticano e, in particolare, il Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, che cura la realizzazione del Giubileo del 2025, con un ruolo di 'partner' strategico. Siamo lieti - ha aggiunto - di poter mettere a disposizione tutte le nostre competenze e la nostra esperienza come organizzatori di grandi eventi» in occasione dell'iniziativa del prossimo anno, a Roma. Infine, anche sul suolo del capoluogo lombardo si profila una novità per il gruppo: «A settembre - ha dichiarato Pompei - cambierà la nostra 'location' a Milano. Andremo in un edificio straordinario, di 50.000 mq» in Corso Italia 23, anch'esso, ha concluso, «totalmente all'avanguardia sotto il profilo della sostenibilità e dell'innovazione».

