Di Raimondo Auto: certificato di eccellenza Autoscout 2021

Modica - La differenza nelle aziende la fanno le persone, che ne sono l'anima.

Di Raimondo Auto ha ricevuto anche quest’anno il Certificato di Eccellenza 2021 da Autoscout24, il portale più autorevole per l’acquisto di auto: con 10 milioni di utenti al mese e più di 2,4 milioni di annunci di auto AutoScout24 è infatti il più grande marketplace online europeo, presente in 18 paesi e con più di 45.000 rivenditori.

A decretare il riconoscimento, anche quest’anno, i giudizi lusinghieri dei clienti di Di Raimondo Auto, che con le loro recensioni, hanno testimoniato la correttezza, la professionalità e l’affidabilità dell’autosalone sito a Frigintini, nel più intrigante altipiano di Modica.

“Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro fatto giorno per giorno, con passione e professionalità, un impegno quotidiano premiato nel tempo” -spiega Salvo Di Raimondo, che insieme al padre Saro conduce l’azienda che dà lavoro a oltre una decina di persone.

“AutoScout24 è il sito internet di riferimento per gli automobilisti che vogliono cambiare macchina,

ed essere premiati annualmente da una realtà così prestigiosa, qualificata e competente è motivo di

orgoglio” -prosegue Salvo Di Raimondo-. “Da anni pubblichiamo i nostri veicoli su questo prestigioso portale e riceviamo poi i feedback dei nostri clienti che sono soddisfatti dell’acquisto e tornano a comprare da Di Raimondo Auto con grande senso della fidelizzazione”.



Si badi bene, il riconoscimento è dato dal maggiore portale internazionale dedicato alla vendita di auto usate non sulla base di autonome valutazioni del sito, ma in ragione della concreta esperienza degli utenti che le auto le hanno acquistate.

E' quindi un certificato di qualità che gli acquirenti danno attraverso le loro recensioni, che firmate, rendono riconoscibile la persona che dà il voto e la sua esperienza di acquisto.

Di Raimondo Auto, autosalone che opera a Modica dal 1991, esattamente da 30 anni, ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro di qualità nella vendita di auto nuove, usate, aziendali e a chilometro zero.

Il segreto di questo successo? Di Raimondo ha nel suo parterre solo auto affidabili, referenziate, la cui storia è rintracciabile e documentata.

Di Raimondo Auto tratta tutti i marchi e fra questi i primari e più amati: Audi, Bmw e Mercedes, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Renault, Smart, Peugeot, Porsche (foto in gallery qui sopra).

L'azienda è stata fondata trenta anni fa da Rosario Di Raimondo, oggi affiancato dal figlio Salvatore, e grazie al buon nome che si è fatta in tutta Italia, vende e consegna auto su tutto il territorio nazionale, grazie anche a un sito internet (Diraimondoauto.it) continuamente aggiornato che offre la vetrina nitida delle auto presenti in salone, fotografate in ogni dettaglio, raccontate attraverso la loro storia, la loro provenienza, i loro chilometri reali, certificati e tagliandati.

Ogni auto che si trova in salone è stata sottoposta a un approfondito e accurato controllo meccanico, ha una provenienza italiana, gode di una garanzia di 12 mesi, viene consegnata al cliente dopo un attento servizio di igienizzazione e lavaggio e può essere personalizzata negli interni a richiesta del nuovo proprietario.

Altro punto di forza di Di Raimondo auto è la vastità della scelta, l'assortimento, la possibilità di scegliere il colore, l'allestimento, il modello, la versione dell'auto amata.

Non solo. Le auto usate dell’azienda sono spesso auto aziendali ricondizionate e garantite, provenienti da grandi aziende che – ogni sei mesi – sostituiscono il parco veicoli, ma anche auto chilometri zero e auto nuove di ogni marca.

Il team Di Raimondo Auto è diventato ormai una grande famiglia che impegna ogni giorno anima e corpo al raggiungimento della soddisfazione del cliente finale. Le persone, prima di tutto.

L’Autosalone Di Raimondo – con il suo ampio, conveniente e garantito parco auto –è a Frigintini (Modica, Ragusa), in via Vanella 180.