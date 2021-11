Diana, la bambina meno distrofica della nostra scuola pubblica

Altofonte, Pa - Mia figlia Diana ha una distrofia con gravi ripercussioni respiratorie e cardiache, così l'anno scorso ha concluso la scuola dell'infanzia in assetto parentale. A settembre, incoraggiati dalla pediatra, volevamo riprendesse in presenza con accorgimenti che mitigassero i rischi da concordare con l'istituto scelto. A due giorni dall'inizio della scuola la dirigente non ha voluto assumersi questo rischio, negandole pure la Dad. Non tutte le scuole sono uguali però. E un'altra l'ha accolta.

Rifiutata e accolta dal medesimo sistema scolastico. Pubblichiamo anche noi la lettera inviata da Valeria Scozzari a Repubblica, chiedendoci come sia possibile che due istituti siciliani, entrambi pubblici e rispondenti al ministero dell’Istruzione, possano comportarsi in maniera antitetica convivendo all’interno dello stesso stato di diritto e ordinamento giuridico. "Le barriere che affrontiamo non sono solo architettoniche, ma pure emotive e sociali e feriscono di più" dice la mamma di una bambina a cui è stato negato il diritto allo studio e l'inclusione garantiti costituzionalmente.

Accanto a una preside che, a due giorni dall'avvio dell'anno scolastico, si è permessa l’arbitrio legale di discriminarla, rifiutandole perfino la didattica a distanza (e che purtroppo nella missiva resta anonima) ce n’è un altro – Giuseppe Russo dell'Istituto comprensivo statale Armaforte di Altofonte, paese in cui risiede – in cui "con enorme stupore e conforto, abbiamo sperimentato il piacere di un'accoglienza calorosa e responsabile”. Da metà ottobre è arrivata pure l'insegnante di sostegno a casa, per 5 ore settimanali, il massimo previsto: niente di trascendentale, solo un dirigente che ha applicato le norme vigenti riguardanti l'inclusione degli studenti ospedalizzati o lungodegenti.