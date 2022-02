Dieci navi al largo di Gela VIDEO

Gela, Cl – Dieci grandi navi incolonnate all’orizzonte, nello specchio di mare antistante Gela: non ci spingiamo in ipotesi azzardate, certo di questi tempi il pensiero va subito alla crisi internazionale spalancata dal conflitto armato in Ucraina. Inevitabile che la guerra abbia smosso qualcosa anche nelle diverse basi militari siciliane, tuttavia un intervento militare diretto della Nato non sembra minimamente sul tavolo. Allo stato, dunque, è più probabile che l’avvistamento del cittadino sia frutto della suggestione, dovuta al parallelo “bombardamento” mediatico delle notizie provenienti dall’Est Europa.