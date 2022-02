Dieta brucia grassi veloce: lo schema settimanale per perdere peso

Per perdere peso e bruciare grassi in eccesso, occorre partire proprio dall’alimentazione.

La dieta brucia grassi va a braccetto con la cosiddetta dieta del super metabolismo, in quanto molti alimenti coinvolti contribuiscono appunto a velocizzare il metabolismo e di conseguenza favorire lo smaltimento dei grassi in eccesso.

La dieta brucia grassi dovrebbe fare in modo che il corpo smaltisca i grassi prima di ogni altra cosa. Idealmente, quindi, nelle donne le zone che dovrebbero giovarne maggiormente sono quelle in cui più tipicamente si trovano accumuli adiposi: glutei, ventre e addome, cosce e fianchi, seno. Scopriamo di seguito l’esempio di dieta consigliata dai nutrizionisti.

Ci sono molti miti sulle diete brucia grassi. Qualcuno sostiene che basta mangiare poco, qualche foglia di lattuga e un pomodoro, magari abbandonato nel frigorifero. Qualcun altro invece ritiene che sia necessario fare tapis roulant e aerobica. Ma come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo.

Dieta brucia grassi: i miti da sfatare, cosa bisogna mangiare per perdere peso?

Bruciare grassi e perdere peso non significa privarsi tuttavia o di un pasto o due e neanche eccedere nell’attività aerobica, specialmente se non si ha molta familiarità con essa. Infatti se c’è una cosa da cui occorre partire è il concetto di regolarità e discrezione. Non mangiare o mangiare poco non farà perdere grassi, ma anzi sottoporrà il corpo ad uno stress non necessario. Così come esagerare nello sport, porterà solo ad esiti negativi. Il segreto, come suggerito da molti nutrizionisti esperti, è consumare dei pasti ipocalorici e proteici.

E quindi la domanda sorge spontanea: cosa mangiare in una dieta brucia grassi per perdere peso?

Una cena ideale, ad esempio, si basa su un pasto a base di carne magra accompagnata da un piatto di verdure abbondanti. Vediamo un esempio di dieta brucia grassi da seguire.

Menù settimanale di dieta brucia grassi:

- Lunedì- colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta integrale 70 g + peperoncino + insalata + tonno naturale

cena: carne bianca o pesce + verdure lessate + frutta

- Martedì - colazione: tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: 1 patata lessa + 2 uova sode + zucchine + tisana zenzero

cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino + rucola + 1 fetta di pane

- Mercoledì - colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: riso integrale 70 g + peperoncino + insalata + petto di pollo

cena: vitello alla piastra + funghi + pasta integrale 50 g

- Giovedì - colazione: tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino + gallette di riso + verdura di stagione

cena: pollo al limone + riso pilaf + insalata

- Venerdì - colazione: latte scremato + semi di chia + 2-3 biscotti secchi + mezza banana

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta o riso integrali 70 g + peperoncino + insalata + pesce al forno

cena: tacchino ai ferri + riso basmati + verdure a piacere

- Sabato - colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: pasta integrale + silk tofu e insalata

cena: pollo all’ananas + 2 fette di pane + verdure di stagione

- Domenica - colazione: salmone affumicato + 1 fetta pane tostato

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta integrale con pomodoro e peperoncino + insalata e pesce fresco

cena: crema di zucca e zenzero (non vellutata eh, che ha la panna) + 2 fette di pane + orzo

Uno dei metodi di cottura più sani è quello al vapore poiché elimina quasi tutti i grassi della carne e risulta più digeribile. Anche cambiare routine alimentare è fondamentale per l’organismo, provare cibi nuovi non è soltanto piacevole per il palato ma utile alla dieta.

E invece per quanto riguarda i grassi?

Non vanno eliminati del tutto, ma ridotti e selezionati tra quelli sani come: avocado, salmone, uova, semi oleosi e frutta secca.