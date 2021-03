Digital Currency Electronic Payment, la Cina e la sua prima criptopaluta

In molti paesi, il costante calo del contante è stato accompagnato dall’emergere di nuove forme di valuta digitale. Il settore privato, ovviamente, non ha mancato di cogliere le opportunità offerte dal calo della domanda di liquidità. PayPal, Alipay, PayTM, Bitcoin e tutti gli altri, sono, pertanto, tutti prodotti dell’economia digitale. Ma queste soluzioni, condotte dal settore privato, sollevano interrogativi come, ad esempio, se lo Stato dovrebbe semplicemente regolamentare queste nuove forme di denaro, o dovrebbe andare oltre, svolgendo, magari un ruolo più attivo.

La Cina ha chiaramente scelto la seconda via, con la sua Digital Currency Electronic Payment. Difatti, con alla guida la People's Bank of China, ovvero la Banca Centrale Cinese, ha dato vita allo yuan digitale. La Cina, di conseguenza, sarà il primo grande paese a lanciare una criptovaluta sostenuta dal governo. La banca centrale cinese è relativamente pionieristica nello studio di una criptovaluta sostenuta dal governo e il progetto DCEP è stato lanciato nel 2014. Il 2017, invece, ha visto la creazione del Digital Currency Research Institute della People's Bank of China, istituito appositamente per affrontare specificamente questo problema.

Successivamente, si è passati alla fase di esperimenti che hanno visto, verso la fine dello scorso anno, protagonisti, tra l’altro, città cinesi come Shenzhen e Suzhou. Le ragioni ufficiali addotte per questo progetto dello yuan digitale, riguardano la necessità di proteggere la valuta sovrana cinese, in particolare dalle forme attuali e future di criptovalute.

L’altro fattore, senza dubbio, è stato l’introduzione di Libra, criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2019 dall’azienda Facebook, conosciutissima impresa statunitense. Un utile punto di riferimento, viene ad essere proposto da Yuan Pay Group IT.

Non deve, tuttavia, affatto sorprendere che, per lo yuan digitale, la Cina abbia adottato un modello di gestione centralizzato che, inoltre, vede istituzioni commerciali e banche, a loro volta responsabili dell’effettiva distribuzione. Questo modello, infatti, offre un ulteriore livello di garanzia rispetto ad altre criptovalute sul mercato, in quanto è supportato dalla banca centrale. Oltre a ciò, consente l’uso efficiente delle risorse disponibili, comprese le risorse umane e della tecnologia sul mercato, permettendo una diversificazione dei rischi. In estrema sintesi, seppure lo yuan digitale venga ad essere considerato come una criptovaluta cinese, in realtà ha le stesse caratteristiche di una valuta fisica.

Ciò significa che un pagamento in criptovaluta non può essere rifiutato, e che il suo valore è uguale a quello del renminbi, la valuta cinese. Perciò, a differenza di altre forme di criptovaluta proposte dal settore privato, appartiene alle criptovalute il cui valore è stabile e costituisce una responsabilità per la banca centrale. Resta da vedere se questa nuova criptovaluta prenderà i contorni di un mezzo di sorveglianza o se sarà progettata principalmente per servire il progetto politico cinese per espandere ulteriormente la sua attività commerciale.

In ogni caso, si può già dire che la criptovaluta cinese, così come è attualmente progettata, promuove un sistema che consente un maggiore controllo dei cittadini. Va ricordato, a tal proposito, che la stessa Christine Lagarde, in un discorso risalente al 2018, si era fortemente opposta all’idea di valute digitali anonime, che, in quella occasione, le definì come un inaspettato regalo per la criminalità.

Di certo, criptovalute e token, asset digitali emessi e scambiabili su varie tecnologie blockchain, provocano tra le banche centrali e le autorità di regolamentazione un certo scetticismo, al punto che, sempre più, si vanno ad interrogare se queste innovazioni finanziarie debbano essere considerate pseudo-valute, materie prime o attività finanziarie.

Il progetto Libra, indubbiamente, ha scatenato una reazione da parte di politici e banche centrali. Il fatto che sia stata la Cina a lanciare la corsa verso la nascita di una valuta digitale, è abbastanza rivelatore, dato che indica la preoccupazione delle autorità cinesi per l’emergere di criptovalute incontrollate che potrebbero minacciare la valuta legale cinese, il renminbi. Le autorità cinesi, in risposta hanno dato vita allo yuan digitale, che, andando a concludere, potrebbe divenire il concorrente globale di tutte le valute sovrane e delle criptovalute.