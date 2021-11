Dillo a Ragusanews, le vostre foto e video al giornale

Nasce una linea diretta coi lettori di Ragusanews. Dillo a Ragusanews. Il nostro giornale ha istituito un numero di telefono cellulare cui è possibile mandare, tramite whatsapp, foto, video, testi, al fine di condividere fatti dell'ultima ora.

Quante volte accade che un lettore assista a un nubifragio o a un qualunque fatto di cronaca e abbia filmato, grazie al proprio cellulare, quel momento! Da oggi è possibile inviare in pochi passaggi questi contributi a Ragusanews, stabilendo un contatto immediato col giornale. Un modo per lavorare insieme nella ricostruzione della cronaca quotidiana, in un rapporto diretto e di collaborazione. Potete mandare le vostre foto e i vostri video al 333 184 8119.