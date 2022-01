Dimagrire con la dieta del finocchio: meno 5 kg in 7 giorni

Scopriamo che cos’è la dieta del finocchio e come funziona il regime alimentare che promette di far sgonfiare velocemente la pancia

Per tutti coloro che soffrono i cambi stagionali e i periodi di stress, che rallentano il metabolismo palesando sulla bilancia 4-5 kg in più, vi offriamo la dieta del finocchio capace di sgonfiare, rilasciando quei due 3 chili in più di liquidi trattenuti nei tessuti dagli zuccheri e dal sale in eccesso.

Questo ortaggio ha ottime proprietà drenanti, pochissime calorie (circa 31 per 100 gr.), è ricco di proteine, fibre e anche carboidrati. E’ un ottimo supporto per le diete ipocaloriche poiché contribuisce all’accelerazione della digestione degli elementi grassi. Il finocchio è anche molto utile in caso di stitichezza, grazie al suo alto contenuto di fibre alimentari.

Non tutti sanno che l’assunzione di questo ortaggio è raccomandata anche nei casi di mal di orecchio e mal di denti, asma o tosse, secondo il fabbisogno energetico normalizzato

Favorisce la diuresi e ha una quantità di calorie davvero irrisoria: da sempre sua maestà il finocchio si annovera tra gli alimenti principali per chi vuole mangiare qualcosa di sano, gustoso e leggero al tempo stesso. E c’è chi giura che seguire una dieta basata esclusivamente su questo frutto consentirebbe di perdere peso in un batter d’occhio. Ma in cosa consiste la dieta del finocchio? E funziona davvero?

Quel che è certo è che il finocchio (“Foeniculum vulgare”) ha importanti proprietà digestive e aromatiche, è ricco di vitamine A, B e C e di minerali e possiede proprietà depurative.

Lo si conosce in due varietà: il finocchio dolce e quello amaro o anche detto “selvatico” e il suo sapore particolare, simile all’anice, è dovuto alla consistente presenza di anetolo (circa l’80%), un’essenza con la quale si fanno la sambuca, il pastis, l’anisette francese o l’anis in Spagna.

Se vogliamo prepararci per tempo alla stagione estiva e arrivare in forma, dobbiamo pensarci subito dopo le feste di Natale, meglio anticipare per non fare le corse dell’ultimo minuto, possiamo seguire delle diete per pochi giorni per sgonfiarci.

Ricordiamoci che le diete fai da te non sono indicate per persone con patologie pregresse o croniche e che è sempre meglio consultare uno specialista.

La dieta del finocchio, come funziona

Perché drenante e poco calorico, alcuni dietisti consiglierebbero di introdurre regolarmente il finocchio nella dieta quando si cercano pancia piatta e dimagrimento rapido.

Secondo lo schema della dieta del finocchio, quotidianamente andrebbero assunte 1300 calorie con una abbondanza non solo di finocchi, ma di verdura fresca in generale, di infusi a base di finocchio e di 2 litri di acqua da bere ogni giorno.

La dieta del finocchio che vi proponiamo è una dieta ipocalorica, quindi non andiamo oltre la settimana e non la dobbiamo usare come regime alimentare. Associamola anche a dell’attività fisica come ad esempio una passeggiata a passo svelto di 20-30 minuti da fare con regolarità almeno 5 giorni su sette

Rimanere in forma con la dieta del finocchio: il menù settimanale, come perdere 5 chili in una settimana

Per sgonfiare la pancia e di conseguenza ridurre il girovita di qualche centimetro possiamo mettere in atto la dieta del finocchio; in soli 7 giorni si possono perdere fino a 5 chili. Dipende tutto anche dall’età e dallo stato di salute del soggetto.

Il finocchio è ricco di fibre che servono per regolare il nostro intestino e ci forniscono anche il senso di sazietà in modo da sentirci pieno per più tempo. Ricchi anche di sali minerali e di acqua sono perfetti per dimagrire.

La dieta non prevede solo finocchi freschi, ma anche tisane o passati e non certo finocchi e basta. Ecco cosa possiamo mangiare per 7 giorno e non di più.

- Lunedì:

Colazione con latte, cereali ed un frutto. Non esageriamo con le quantità. Un bicchiere di latte con una manciata di cereali meglio se integrali basterà;

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo: 80-90 gr di pasta integrale condita con del semplice sugo di pomodoro, 60 gr di bresaola con un’insalata di rucola e finocchio;

Cena: 1 fettina da 150 gr di carne di manzo, due finocchi e della frutta a piacere.

- Martedì:

Colazione con latte e due fette biscottate integrali.

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo: 50 gr di spaghetti con pomodoro, finocchi cotti al vapore e 200 grammi di verdura a scelta;

Cena: 60 gr di riso allo zafferano, un finocchio e dei broccoli verdi.

- Mercoledì:

Colazione con latte o yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata light;

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo: 50 gr di pasta condita con una crema di finocchi e formaggio, 1 fettina di pollo alla piastra e due kiwi;

Cena: minestrone di verdure, un uovo sodo accompagnato con un’insalata di finocchi.

- Giovedì:

Colazione con latte o yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata light;

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo: 50 gr di pasta integrale al pomodoro, funghi trifolati ed un’insalata di finocchi ed arancia;

Cena: zuppa di lenticchie, ceci, fagioli con due finocchi ed una fetta di pane integrale.

- Venerdì:

Colazione con latte o yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata light;

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo: 50 gr di risotto con le zucchine, insalata di finocchi con carote e sedano, mirtilli come frutta;

Cena: passato di finocchi (senza aggiungere panna) e 30 grammi di piselli, spigola al cartoccio, insalata di verdura mista

Fine settimana (sabato e domenica):

Colazione con latte o yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata light;

Spuntino/Merenda pomeridiana: uno uno yogurt magro o un frutto con una tisana ai semi di finocchio;

Pranzo:100 grammi di cavolfiore e patate passato, petto di pollo alla piastra, insalata mista con finocchi;

Cena: 50 gr di pasta al radicchio, finocchi saltati in padella, insalata di verdura mista, un frutto a piacere meglio se di stagione.