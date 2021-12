Dimentica di inserire il freno a mano e l’auto cade a mare a Marzamemi

Marzamemi - Ha dimenticato di inserire il freno a mano e l’auto è finita in mare. È accaduto ieri sera, poco dopo le 22, in piazza Balata a Marzamemi. Protagonista della disavventura un uomo che ha deciso di fare un giro nel borgo marinaro, pensando di parcheggiare l’autovettura, una Citroen, nel piazzale Balata, il “cuore” del centro storico della frazione. Una zona perennemente interdetta al traffico veicolare ed in cui, quindi, non si può transitare e sostare tranne per motivi di carico e scarico merce.

Quando, però, ha parcheggiato l’auto, ha dimenticato di inserire il freno a mano. Così l’autovettura è scivolata direttamente in mare, nello specchio acqueo del porticciolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto e gli agenti del commissariato di polizia.