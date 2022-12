Diocesi di Ragusa, il Vescovo ripristina le acquasantiere

Ragusa - Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha indirizzato una comunicazione ai sacerdoti della Diocesi di Ragusa per rendere operative le misure di prevenzione della pandemia da Covid-19, così come suggerito dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana lo scorso 2 dicembre. Tra le novità introdotte dalla Cei vi è il ripristino dell’uso delle acquasantiere e della consueta forma di scambio del segno della pace.

Più in dettaglio, monsignor La Placa, non senza aver rivolto un ulte-riore appello alla prudenza e alla responsabilità, individua sette punti che pone all’attenzione dei sacer-doti: 1. è importante ricordare che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sot-toposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2; 2. i ministri igienizzino le mani prima di distribuire la Comunione e durante la distribuzione, qualora lo ritengano opportuno, continuino ad usare la mascherina; 3. è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 4. è possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere; 5. è possibile svolgere le processioni offertoriali; 6. non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipino alle celebrazioni; 7. si può ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace.