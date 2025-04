Direzione marittima Sicilia Est, il modicano Macauda nuovo comandante

Catania - Il contrammiraglio Raffaele Macauda è il nuovo comandante della Direzione marittima della Sicilia Orientale e della Capitaneria di porto di Catania. Subentra al parigrado Antonio Ranieri che lascia, dopo due anni, per assumere il prestigioso incarico di direttore marittimo della Liguria e comandante della Capitaneria di porto di Genova. Il contrammiraglio Raffaele Macauda, proveniente dalla Direzione marittima della Sicilia Occidentale, ha 61 anni, è nato a Modica, ed è entrato in servizio nel corpo delle capitanerie di porto nel 1988. Nella sua carriera ha comandato gli Uffici marittimi di Gela, Augusta e, da ultimo, ha ricoperto l'incarico di Direttore marittimo della Sicilia Occidentale e comandante del porto di Palermo. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza Università, presenziata dal comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e dal comandante marittimo della Sicilia, erano presenti il prefetto Maria Carmela Librizzi, l'arcivescovo Luigi Renna e le massime autorità civili e militari cittadine.

La cornice di piazza Università è stata arricchita dallo schieramento del personale dei 25 comandi dipendenti della Sicilia orientale, dai reparti operativi aerei, navali e subacquei in tenuta operativa e da un picchetto d'onore che ha reso gli onori militari alle autorità.