Disabili: Giro d'Italia a nuoto, Cimmino in mare Eolie

PALERMO, 25 GIU E' partito a maggio da Ventimiglia il Giro d'Italia a nuoto di Salvatore Cimmino, 56 anni, originario di Torre Annunziata (Napoli), ma romano di adozione, che all'età di 15 anni subì l'amputazione di una gamba, dal femore in giù, per via di un osteosarcoma. Domani si tufferà da Salina per raggiungere Lipari, nelle isole Eolie. "L'obiettivo spiega è richiamare l'attenzione sui ritardi nell'applicazione dei Peba, i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e per sensibilizzare l'opinione pubblica verso una politica volta all'inclusione sociale". A conclusione del suo Giro d'Italia avrà nuotato, complessivamente, per 400 chilometri toccando la Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Lombardia, Veneto e Friuli, divisa in 17 tappe fino al 9 ottobre. (ANSA).