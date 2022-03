Disattivare i microfoni delle app per tutelare la privacy. VIDEO

Alcune app sfruttano i microfoni degli smartphone per captare le informazioni sui nostri gusti e consumi. Ecco come disattivarli.

Come disattivare facilmente i microfoni

La regola d’oro è innanzitutto leggere sempre quali sono i permessi concessi alle varie app. Se usate un sistema Android potete disattivare disattivare il microfono andando su Impostazioni → Privacy → Gestisci Autorizzazioni → Microfono. Se, invece, avete iOS cliccate su Impostazioni → Privacy → Microfono.

Esistono diverse applicazioni che ormai utilizziamo giornalmente e che sfruttano il microfono, tra cui ad esempio l’assistente vocale Ok Google e Siri (di Apple). Vediamo come disattivare il microfono in questi casi.

Ok Google: basta aprire il menu Impostazioni di Android, andare sull’App, selezionare la voce Autorizzazioni dalla schermata che si apre e spostare su OFF la levetta relativa al microfono.

Siri: cliccare su Impostazioni, selezionare Accessibilità e poi Controllo vocale (spostando il cursore su “Off”)

Alexa: se usate l’assistente personale di Amazon, potete disattivare il microfono usando il tasto con il cerchio o il microfono barrato presente sul dispositivo Echo. In questo caso i LED e l’anello luminoso diventeranno rossi