Divorzio subito con 16 euro: quando, come e per chi

Ragusa - La legge consente di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche attraverso una semplice dichiarazione dinanzi al sindaco del Comune di residenza o del luogo in cui è stato trascritto l’atto: tale procedura, introdotta nel 2014, è riservata alle coppie separate, prive di figli e di pendenze economiche. Oltre, ovviamente, che entrambi coniugi siano d’accordo sulla procedura. Il vantaggio di tale prassi, alternativa al tribunale, riguarda i costi: tocca pagare solo una marca da bollo da 16 euro.

Dalla richiesta all’invito a comparire entrambi in Comune, per ratificare l’accordo, passeranno almeno 30 giorni. Alla coppia resta comunque la facoltà di farsi assistere dai legali anche in questa procedura, più rapida e snella. Tuttavia è ammessa solo a condizione che: non ci siano figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente; la coppia si sia accordata sugli aspetti economici e personali del rapporto (affidamento dei figli, assegnazione della casa, assegno divorzile al partner economicamente più debole ecc.). La pratica contempla, di conseguenza, la perdita di ogni diritto successorio.