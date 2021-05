Dl riaperture, non solo coprifuoco: tutte le novità

Roma - Accordo unanime in Cdm sulla gestione della fase primavera-estiva della pandemia Covid. La road map tracciata dal premier Draghi è stata approvata all'unanimità. Da oggi il coprifuoco slitta alle ore 23, il 7 giugno a mezzanotte, via del tutto il 21 giugno. Dal 22 maggio riaprono gli impianti di risalita e i centri commerciali e i mercati nel weekend. Dal 24 le palestre. Dall'1 giugno ristoranti e bar faranno servizio al tavolo anche al chiuso. Ok anche alla presenza di pubblico in tutte le competizioni e gli eventi sportivi locali e nazionali, dall’1 giugno all'aperto e dal 1 luglio al chiuso, nei limiti già fissati per concerti e spettacoli: capienza non superiore al 25% della massima consentita e comunque non oltre 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso.

Dal 15 giugno riprendono feste e matrimoni, ma tutti muniti di green pass vaccinale (la cui validità potrebbe essere estesa a 9 mesi), il certificato di guarigione o un tampone rapido o molecolare negativo effettuato massimo 2 giorni prima. Il numero massimo di partecipanti dev’essere ancora definito. Ultimi a ripartire, dall’1 luglio: centri termali, ricreativi, sale giochi, congressi e piscine al chiuso. Restano chiuse invece le discoteche. Nessuno s’aspetta più sorprese dal virus ed è già stato decretato che dal primo giugno Sardegna , Molise e Friuli saranno zona bianca; dal 7 giugno lo diventeranno pure Liguria, Veneto e Abruzzo. Non è detto che per la settimana del 15 non tocchi pure alla Sicilia ma per quella data l’unica vera differenza resterà il coprifuoco, comunque abolito d’ufficio in tutta Italia due settimane dopo. Ecco nel dettaglio, il calendario con le date delle diverse riaperture:

18 maggio - Coprifuoco alle 23

22 maggio - Centri commerciali, mercati, gallerie nei weekend; funivie e sciovie nelle località di montagna

24 maggio - Palestre

1 giugno – Localie ristoranti al chiuso

7 giugno - Coprifuoco alle 24

15 giugno - Banchetti nuziali e cerimonie con green pass o tampone; fiere e parchi tematici

21 giugno - Via il coprifuoco

1 luglio - Gare sportive a capienza limitata; piscine al chiuso, terme, centri sociali, convegni, bingo e casinò