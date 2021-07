Dolci, il buccellato, e i taralli di carnevale

Caccamo, Palermo - Siamo a Caccamo, in provincia di Palermo. Precisamente in collina a 521 metri sul livello del mare, su uno sperone roccioso alle estreme falde del monte San Calogero. Tra arte, storia e tradizioni si produ-cono dolci tipici della tradizione, tra questi: i Taralli di Carnevale, i Buccellati con le mandorle, il Panecena.

I Taralli di Carnevale di Caccamo, la Ricetta originale del Caffè Royal

Ci spiega come realizzarli il Caffè Royal, una gelateria, pasticceria, e rosticceria d’autore all’ingresso della cittadina. Il locale nasce cinque anni fa da un sogno di due giovani sposini di 25 e 26 anni, Alessandro Traficante (pasticcere) e Giusi Cinisio, che negli antichi granai del castello medievale hanno creato una vera e propria oasi del gusto dove ogni prodotto è realizzato artigianalmente con materie prime di alta qualità certificati. In laboratorio si seguono le antiche ricette della tradizione siciliana.

Ecco la ricetta dei Taralli di Carnevale:

INGREDIENTI

• 250 acqua

• 200 gr strutto

• 250 gr farina

• 7 uova

• 1 pizzico di sale

• Per la farcitura

• 500g ricotta di pecora

• 150g zucchero

• Per guarnire

• Zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE

Mettere l’acqua a bollire insieme allo strutto, una volta che raggiunge il bollore aggiungere la farina. Fare cuocere per circa due minuti, mettere il composto in planetaria e aggiungere le uova.

Quando il composto è ben amalgamato inserire il composto in una sac a poche, realizzare delle forme circolari distanziandole fra loro di circa 2cm. Mettere in forno per circa venti minuti a una temperatura di 200 gradi. Uscire dal forno una volta raggiunta la doratura.

Buccellati con le mandorle, l’antica ricetta di Caccamo

Si tratta di un dolce di pasta frolla realizzato con ingredienti semplici, facili da reperire quali la farina, uova, strutto, zucchero, cannella e buccia di limone.

Anche il ripieno è molto semplice. La pasticceria Dolci Tentazioni di Caccamo, nata nel 2019, per mano del titolare Giuseppe La Mendola, pasticcere con alle spalle quasi 40 anni di esperienza.

La produzione è interamente artigianale: dalla pasticceria gelateria panettoni natalizi. A differenza dei Buccellati classici, questi con le mandorle non vengono decorati con glassa di zucchero e zuccherini.

Si cospargono soltanto con un po’ di zucchero a velo.

Ecco la ricetta dei Buccellati di Caccamo con ripieno di mandorle di Dolci Tentazioni.

Buccellati di Caccamo con ripieno di mandorle:

INGREDIENTI

• Per la frolla

• 350g zucchero

• 350g strutto

• 3uova

• Limone

• Cannella

• Vaniglia

• Miele q.b.

• 15g Ammoniaca

• 1kg Farina

Per il ripieno

• 1Kg mandorla tritata

• 700g zucchero

• Cannella

• Vaniglia

• Buccia di limone

• Conserva di fichi

• 1kg fichi

• 300g zucchero

• Cannella

• Vaniglia

• Arancia grattugiata

• Frutta secca q.b.

• 600ml acqua

• Cioccolato fondente

PREPARAZIONE

Per la frolla

Unire lo zucchero con lo strutto, gli aromi, le uova in una planetaria o impastando a mano incorporare il tutto fino al completo assorbimento. Introdurre la farina così da ottenere un impasto liscio.

Per il ripieno

Unire mandorle e zucchero in una pentola con 600ml di acqua, aromi. Portare a cottura fino al completo assorbimento. Fare raffreddare. Inserire le gocce di cioccolato.





Panecena, la ricetta di Briciole di Pane

La domanda è se si tratti di un dolce oppure no. Questo è quello che spesso ci si chiede dopo averlo assaggiato. È il panecena o pane da cena, un pane antico che viene preparato ogni anno durante il periodo di Pasqua nella città di Caccamo.

È molto buono, croccante all’esterno soffice all’interno e profuma di anice. La lievitazione è abbastanza lunga e le pagnottine, in genere ognuna del peso di 250 grammi, prima di essere infornate vengono leggermente incise con un taglio a croce che, dopo la cottura, gli fa assumere una caratteristica forma qui detta a “quattru pizzi”.

Assaggiarlo è una vera goduria. A Caccamo consigliano di mangiarlo tagliato a fettine ed accompagnato con vino dolce del tipo moscato o marsala.

La ricetta è di Maria Concetta Giallombardo, titolare del panificio Briciole di pane in via del Carmine, 31 a Caccamo.

Briciole di Pane

Il panificio Briciole di pane, di Maria Concetta Giallombardo, sorge in via del Carmine, 31 a Caccamo. Apre nel 2008 inizialmente come panetteria. Dal 2015 l’attività è stata ampliata con la caffetteria, rosticceria e gastronomia. Il panificio produce anche il Panettone artigianale.

Nel corso del tour con la stampa ha presentato il “Panecena”, costituisce una vera tipicità pasquale di cui i panificatori caccamesi vanno veramente fieri. Parliamo del caratteristico “Panacena” che si produce nella suggestiva cittadina di Caccamo in provincia di Palermo proprio in occasione della Pasqua. Esso viene lavorato interamente a mano utilizzando fior di farina, ovvero la classica 00, con l’aggiunta di lievito naturale ed insaporito con uova, zucchero e semini di anice. La lievitazione è abbastanza lunga; e le pagnottine, in genere ognuna del peso di 250 grammi, prima di essere infornate vengono leggermente incise con un taglio a croce che, dopo la cottura, gli fa assumere una caratteristica forma qui detta a “quattru pizzi”. Assaggiarlo è una vera goduria; a Caccamo consigliano di mangiarlo tagliato a fettine ed accompagnato con vino dolce del tipo moscato o marsala. Unico problema, trattandosi di una tipicità locale, è quello di reperirlo al di fuori del territorio di produzione.

Ecco la ricetta.

INGREDIENTI

• 1 kg di farina 00

• 20 gr di lievito di birra

• 220 di zucchero

• 10 gr di semi di anice

• 400 gr circa di acqua

PREPARAZIONE

Sciogliere il lievito nell'acqua a temperatura ambiente e impastare tutti gli ingredienti insieme.

Formare dei panetti e fare lievitare per circa 7/8 ore. Mettere in forno per 10 min a 200 gradi.