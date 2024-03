Dolci, la Colomba Esotica, un viaggio verso la Pasqua 2024

Scicli - Cannolia, la pasticceria di Scicli, specializzata nel Cannolo caldo, in occasione delle festività pasquali del 2024, presenta la Colomba Esotica. Questa nuova creazione promette di far viaggiare i palati verso mete esotiche attraverso una combinazione unica di sapori.

La Colomba Esotica è caratterizzata da un mix avvincente di ingredienti, tra cui il fresco gusto del mango e della papaia, la croccantezza delle noci e il calore avvolgente della cannella.

Questa combinazione esclusiva offre un'esperienza gustativa unica che va oltre la tradizione pasquale, trasportando chiunque la assapori verso una deliziosa oasi di dolcezza tropicale. Preparata con maestria artigianale e passione, la Colomba Esotica di Cannolia rappresenta un impegno verso l'eccellenza dolciaria.

La Colomba Esotica è il risultato di una ricerca accurata di sapori autentici e di una dedizione costante all'arte della pasticceria artigianale.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un'opzione unica e originale per arricchire le loro celebrazioni pasquali," dice Davide Roccasalva, il pasticcere che l’ha ideata. La Colomba Esotica è disponibile in edizione limitata sul sito ufficiale di Cannolia, offrendo ai clienti l'opportunità di assicurarsi questa delizia esclusiva, in edizione limitata: saranno prodotte solo 50 Colombe. Per ulteriori informazioni e per prenotare la Colomba Esotica, visita il sito o la bottega di Cannolia a Scicli, in Via San Bartolomeo, 10, è aperta tutti i giorni della settimana, nel weekend a orario continuato.