Palermo – Continua a nevicare da due giorni in Sicilia, specie in provincia di Palermo: nel primo video, girato qualche minuto fa dalla webcam del Cai, la nuova nevicata in corso oggi sulle Madonie; da cui arriva anche il secondo filmato, realizzato da un cittadino a Petralia Soprana.

Nel terzo, invece, siamo direttamente dentro il bosco del Parco di Piano Battaglia. Tutte le foto della gallery sono state scattate nelle ultime 24 ore sull’Appennino siciliano.