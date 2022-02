Dolore al ginocchio per Papa Francesco, salta la visita a Firenze

Città del Vaticano - “Acuta gonalgia”, cioè un dolore al ginocchio, e quindi attività ridotte al minimo. È ciò di cui Il Papa sta soffrendo e che lo costringerà a modificare i suoi prossimi impegni. A partire dal Forum sul Mediterraneo aperto l’altro ieri a Firenze, che lo avrebbe visto atteso protagonista domenica prossima, il 27 febbraio, con un programma di incontri con i vescovi e i sindaci partecipanti, con famiglie di profughi e rifugiati, per concludere poi con la celebrazione della Messa.

La Sala Stampa vaticana ha comunicato invece che “a causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio”, ed ha aggiunto che per lo stesso motivo Francesco non potrà “presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”.

Vicinanza al Papa è stata espressa in un comunicato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. "Sappiamo quanto tenesse a questo incontro. Sin dall’inizio, abbiamo condiviso con lui questo importante progetto verso il quale - sottolinea il porporato - ha sempre espresso parole di sostegno e di incoraggiamento a proseguire sulla strada tracciata". Il cardinale Bassetti assicura la preghiera di tutti, "il Santo Padre ci accompagna in questo processo di ascolto, di conoscenza reciproca, di spiritualità, di fratellanza e di pace". "Domenica saremo tutti uniti spiritualmente; pregheremo insieme per la pace, con il nostro pensiero rivolto all’Ucraina."