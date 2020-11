Domani allerta gialla in Sicilia

Fine dell'eterna estate di San Martino? Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, martedi' 17 novembre 2020. Il livello di allerta è di colore giallo ("Attenzione"). In particolare, "dalla sera di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento".