Domenica 27° di massima, lunedì 25°: quiete prima della tempesta di caldo?

Ragusa - In provincia di Ragusa la colonnina di mercurio non salirà oltre i 31°C in questo weekend. Anzi, stando al servizio meteo dell’Aeronautica militare, addirittura domenica 19 il termometro toccherà al massimo 27-28°C nell’entroterra e lunedì addirittura 25°C. Difficile crederlo eppure il trend è confermato a grandi linee anche dal sito 3B Meteo e Meteo.it, che prevedono giusto 1-2 gradi in più rispetto ai suddetti: resta il fatto che la nuova ondata di caldo rovente attesa nel weekend riguarderà soprattutto il centronord della penisola e molto meno la Sicilia.

S’accorcia dunque la forbice termica con le temperature minime notturne, che si assesteranno attorno ai 20-21°C, sebbene domenica potrebbero scendere anche fino a 17°C nelle aree più interne. Nel fine settimana i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti più compatti nella giornata di sabato che, nelle ore pomeridiane, potranno essere associati a qualche classico, debole piovasco estivo. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio; calmi o poco i mari nel Canale.