Domenica al voto, comunali e referendum: dove, come e perché

Scicli - Sono 120 i Comuni siciliani che il 12 giugno voteranno per eleggere i propri sindaci e rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti solamente domenica, dalle ore 7 alle 23. Sono in tutto 1.710.451 gli aventi diritto chiamati alle urne. In provincia di Ragusa sono interessati 6 Comuni. In 4 si voterà col sistema maggioritario, in un unico turno: Chiaramonte Gulfi (12 consiglieri da eleggere, 9 sezioni elettorali); Giarratana (12, 3); Monterosso Almo (12, 3) e Santa Croce di Camerina (12, 9). In due col proporzionale: Pozzallo (16, 18) e Scicli (16, 24) con eventuale ballottaggio fra due settimane, domenica 26.

Sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale si può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto "effetto trascinamento". Prevista anche la possibilità del "voto disgiunto", che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Sul sito www.elezioni.regione.sicilia.it saranno pubblicate tre rilevazioni (alle 12.30, 19.30 e 23.30) sull'affluenza ai seggi, col raffronto rispetto al dato delle ultime amministrative.

Lo spoglio avverrà lunedì 13, a partire dalle 14. Alla chiusura delle urne, infatti, si procederà prima con lo scrutinio dei 5 referendum sulla giustizia. Per questo sono chiamati al voto tutti gli italiani maggiorenni e bisogna semplicemente barrare Si o No per ciascun quesito: abolizione della legge Severino (scheda rossa); limitazioni alle misure cautelari (arancione): separazione delle carriere tra giudici e pm (gialla); valutazione dei magistrati (grigia), elezione dei membri togati del Csm (verde). Trattandosi di referendum abrogativo, sarà necessario raggiungere il quorum del 50%+1 affinché la consultazione sia valida.