Domenica In, i Me Contro Te si sposano!

A Domenica In in onda su Rai 1 i Me Contro Te, star di YouTube amatissimi dai bambini. I loro video per i baby spettatori li hanno resi popolari in tutto il mondo, e per i due è arrivato il momento delle nozze

Mara Venier continua la messa in onda di Domenica In, totalizzando ascolti da record. Nonostante la ‘sfida’ con Amici, in onda sempre la domenica pomeriggio nella fase dei casting, lo show condotto dalla conduttrice storica di casa Rai riesce sempre a restare uno dei programmi più visti della domenica. Questo grazie anche alla vasta scelta di ospiti che la Venier riesce a selezionare per le nuove puntate. Ieri pomeriggio, in studio ospiti i Me contro Te che le hanno regalato un vassoio di cannoli siciliani, il dolce con la ricotta per eccellenza più famoso della Sicilia e del mondo annunciando il loro matrimonio



Zia Mara, ieri pomeriggio ha fatto un regalo a tutti i bambini e i ragazzi che seguono la trasmissione ospitando la coppia fenomeno di YouTube I Me Contro Te che tornano al cinema con una nuova avventura. Ma non è la sola novità

Tutti li conoscono come Sofì e Luì dei Me Contro Te, si tratta in realtà di Sofia Scalia e Luigi Calagna entrambi originari di Palermo. I due giovani youtubers sono diventati noti al pubblico grazie ai loro siparietti divertenti pubblicati sui social tra challenge e scherzi che hanno incantato i bambini italiani. Tutto è cominciato dalla creazione di un gioco ormai ben noto ai più piccoli, il famoso slime creato con schiuma da barba e liquido per le lenti a contatto. Un modo per intrattenere i più piccoli e allo stesso tempo per farsi conoscere dai loro genitori.

Oggi i Me Contro Te vantano un pubblico senza precedenti, si tratta del famoso Team Trote a cui si sono uniti i bambini di tutta Italia. Un fan club diverso dagli altri e formato da giovanissimi e da adulti.

Me contro Te, attenti a questi due

Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia (classi 1992 e 1997), ormai milanesi d’adozione sono siciliani di Partinico, in quel di Palermo. Coppia in rete e nella vita, amatissimi a colpi di miliardi di visualizzazioni dai più piccoli oggi ospiti in studio di Mara Venier hanno omaggiato la conduttrice con un vassoio di Cannoli la conduttrice che è una loro fan scatenata

Sabato sera al Palazzetto dello sport al loro concerto c'era anche zia Mara, con un bimbo sulle gambe a cantare le canzoni della coppia di youtuber Lui e Sofì.

Sofì e Luì hanno presentano a Domenica In il film I Me Contro Te - Missione Giungla in uscita il 19 gennaio in tutte le sale.

Domenica In, i 'Me Contro Te' convolano a nozze: l'annuncio ufficiale in diretta tv

"Ma voi siete fidanzati?", chiede un bimbo, ospite di Domenica In. "Sì!", rispondono i Me Contro Te. "Questa gliel'ho suggerita io, che sono un'impicciona!", aggiunge la conduttrice, che chiede: "So che tra poco vi sposerete, è vero?"

"Sì! Siamo molto impegnati tra tour, concerti, eventi. Dobbiamo trovare il tempo libero per sposarci", dice Luigi. "Guarda che basta mezza giornata!", scherza Mara.

Sofia allora annuncia: "Sarà a breve, ma dobbiamo capire quando sposarci. Vogliamo fare qualcosa che coinvolga tutte le persone che ci seguono: vogliamo stupire tutti!".

E' ufficiale, quindi: il matrimonio sarà a breve. Tutti i fan in delirio ora che la coppia lo ha annunciato anche nell'esclusivo salotto di Mara Venier.