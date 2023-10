Domenica lancette degli orologi un'ora indietro

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre rientrerà in vigore l'ora solare. Alle 3 di notte, le lancette andranno spostate un'ora indietro e torneranno a segnare le 2. In cambio avremo un'ora in più di sonno e un'ora in meno di luce.

In Italia, la convenzione dell'ora legale fu introdotta per la prima volta nel 1916. Abolita e poi riconfermata per diverse volte, la convenzione è stata definitivamente adottata dall'Italia nel 1965 e attualmente i Paesi dell'Unione europea adottano lo stesso calendario per l'ora legale. Ad oggi questa convenzione è adottata da molti altri Paesi al mondo, come Stati Uniti e Canada, sebbene non da tutti (nelle zone tropicali ad esempio, dove la variazione delle ore di luce è minima durante l'anno).