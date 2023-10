Don Mario Modica e don Sebastiano Scamporrino sacerdoti

Ragusa - Don Sebastiano Scamporrino e don Mario Modica, entrambi comisani, sono diventati sacerdoti il 7 ottobre, il primo a Catania, il secondo a Ragusa.

Scamporrino è stato ordinato sacerdote in cattedrale a Catania per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo monsignor Luigi Renna. Con lui anche l’emerito monsignor Salvatore Gristina e il vescovo di Nicosia Giuseppe Schillaci.

Mario Modica è stato ordinato sacerdote per imposizione del Vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa, in cattedrale, nel capoluogo ibleo.

Don Sebastiano Scamporrino (foto in gallery con la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari), giovane seminarista di 28 anni, originario della diocesi di Comiso, ha scelto di completare il suo percorso formativo a Catania e di essere incardinato nella Diocesi etnea.

Era dall’8 settembre 2020, giorno dell’ordinazione di don Vincenzo Guastella, che la Chiesa di Ragusa non celebrava l’ordinazione di un sacerdote novello. Mario Modica, 31 anni, è cresciuto nella comunità parrocchiale dell’Annunziata di Comiso dove ha maturato la vocazione al sacerdozio. Dopo aver conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania, ha iniziato il cammino di formazione nel seminario arcivescovile “San Mamiliano” di Palermo e ha intrapreso gli studi di teologia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel settembre 2022. Nell’ottobre dello stesso anno ha iniziato frequentare i corsi di licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico “Sant’Anselmo” a Roma.