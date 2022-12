Donatella Bianchi candidata alla Presidenza della Regione Lazio

Roma - Volto amatissimo dai telespettatori di Rai Uno, sarà Donatella Bianchi la candidata del Movimento cinque stelle alla Regione Lazio. Sarà lei, che su Rai1 conduce il programma Linea Blu, a sfidare Alessio D'Amato, per il centrosinistra, e Francesco Rocca, per la destra.

Lo annuncia Giuseppe Conte: "Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050". Il sì alla candidatura da parte della giornalista che anche nel suo percorso professionale si è sempre dedicata all'ambiente, è arrivato ieri sera. Nel M5s, così come nel Coordinamento 2050, c'è chi lo ha scoperto poco prima della mezzanotte e chi direttamente questa mattina e così i commenti e gli auguri di buon lavoro da parte dei pentastellati tardano ad arrivare.

Ex presidente del Wwf e giornalista, Donatella Bianchi è nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione del programma Tv sul mare, Linea blu.

Pd: "Lasci Linea Blu"

Quella del M5s vuole essere una candidatura civica "fuori dai giochetti della sinistra e sostenuta dai cattolici e pacifisti", commenta Paolo Cento del Coordinamento 2050. Il deputato Pd Andrea Casu invece attacca: "Finalmente con la scelta del M5S di candidare Donatella Bianchi si chiarisce il quadro per le regionali nel Lazio. Ovviamente ora non può più condurre Linea Blu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le porte girevoli".

Chi è Donatella Bianchi

È il volto delle principali campagne mediatiche sulla sicurezza in mare delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Ad Agosto 2019 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa la nomina, su intesa con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.