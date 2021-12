Donati gli organi di Titta Tumino

Ragusa - Un gesto di grande generosità, di cui si è avuta notizia solo oggi. Gli organi di Titta Tumino sono stati donati e questo consentirà a persone in attesa di continuare a sperare.

L'architetto Giambattista Tumino, 56 anni, era stato colpito da ictus la mattina del 30 novembre. Ricoverato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è entrato in coma subito dopo. Nelle prime ore del giorno successivo è deceduto. La sua scomparsa ha destato grande sgomento e cordoglio in provincia, dove Tumino era conosciuto per aver ricoperto il ruolo prima di funzionario della protezione civile, e da cinque anni a questa parte di dirigente della Sovrintendenza di Ragusa, dove aveva ruoli di responsabilità in tantissimi progetti relativi ai beni culturali.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, e fra questi quello del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: "Ragusa piange la prematura scomparsa dell’arch. Titta Tumino, un punto di riferimento della Sovrintendenza ragusana, una persona affabile ed amabile, di cui ricorderemo il sorriso, la simpatia e la grande disponibilità.

Alla famiglia e ai sui cari le condoglianze della Amministrazione comunale". Oggi la notizia della donazione degli organi, in una ideale linea di prosecuzione della sua vita.