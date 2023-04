Donato De Caprio a Porta a Porta dopo l'omicidio della madre

In queste ultime ore Donato De Caprio si era sottratto ad ogni richiesta di intervista.

Ma ieri, accompagnato dal suo avvocato, Hillary Sedu, ha deciso di parlare della morte della mamma, Rosa Gigante, 73 anni, ammazzata in casa sua a Pianura, periferia Ovest di Napoli, rispondendo alle domande di Bruno Vespa, nella seconda parte del talk show “Porta a Porta” su Rai 1, dopo una lunga parte nella quale si discuteva di fatti di politica e governo.

Fino a dove può spingersi la tv del dolore? La risposta è tutta nell'intervista rilasciata dal tiktoker Donato De Caprio a Porta a Porta a solo due giorni dall'omicidio della madre 70enne, colpita a martellate, probabilmente strangolata e parzialmente carbonizzata nel suo appartamento.

Bruno Vespa non ha intervistato il Donato De Caprio che ha appena perso la mamma, ma il Donato De Caprio che è diventato famoso per il suo motto Con mollica o senza. E l’intervista pubblicata anche sul Tiktok fa tanto discutere in queste ore sul web

Donato De Caprio Porta a Porta: perché l'intervista fa discutere

Donato, ancora sotto choc, ha ripercorso le fasi di quella orribile mattina

L'intervista inizia con un primo piano di Donato, con gli occhi lucidi e il viso affranto dal dolore, che per pura ingenuità - almeno così vogliamo credere - ha accettato di andare in tv a parlare dell'accaduto. De Caprio è seduto a un tavolo dove si trovano il conduttore, il suo avvocato, una giornalista e un ex magistrato. Un team perfetto per giocare all'investigatore privato perché, nel corso di tutta l'intervista, è questo quello che dimostrano di fare Vespa e i suoi ospiti. Il giornalista, infatti, non rivolge nemmeno a Donato un semplice: "Come sta?" ma va diretto con: "Si è fatto un'idea di che cosa sia successo e perché"? D'altronde l'obiettivo principale del programma è proprio quello di soddisfare la curiosità morbosa di un pubblico al quale - in tutta sincerità - del dolore di De Caprio importa ben poco.

Il tiktoker risponde alle domande che gli vengono poste in modo apparentemente lucido, ma un dettaglio alquanto rilevante non è sfuggito alla nostra attenzione: parla della madre al presente. Segno che Donato, come normale che sia, non ha ancora elaborato il lutto. D'altronde sono passati solo due giorni dall'accaduto e lui, al posto di vivere il dolore in totale privacy, si trova in tv a Porta a Porta. Dopo una prima fase in cui gli ospiti riempiono Donato di domande senza senso alle quali, molto probabilmente, nemmeno la polizia sa ancora rispondere e ipotizzano - senza un minimo di sensibilità - che la donna possa essere stata uccisa a causa della sua popolarità, l'intervista prende una piega diversa. All'improvviso si inizia a parlare del suo successo sui social, dei suoi panini, dei prezzi e della qualità dei prodotti con i quali li farcisce. Ed è qui che sorge spontanea la domanda: "Donato è andato in tv per promuovere il suo business o per fare giustizia?". Ecco perché De Caprio non avrebbe dovuto accettare quest'intervista.

Donato De Caprio mamma: la scelta sbagliata di parlarne in tv

Il tiktoker è stata travolto, nel giro di pochissimo tempo, da un successo senza precedenti che lo ha portato addirittura ad aprire una propria salumeria insieme all’imprenditore Steven Basalari, diventata un vero e proprio punto di riferimento per coloro che vanno a Napoli e vogliono gustarsi un ottimo panino. Ma se fino a qualche giorno fa il successo era per il tiktoker tutt'altro che un problema, adesso potrebbe diventarlo. Accettando l'intervista a Porta a Porta, infatti, De Caprio non solo ha rischiato di perdere la sua credibilità, ma ha anche alimentato una curiosità mediatica che potrebbe non riuscire a gestire perché, in fin dei conti, Donato non è semplicemente "il salumiere di TikTok", ma una persona in carne e ossa che ha appena perso la donna che lo ha messo al mondo.