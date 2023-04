Donnalucata tra le trenta spiagge più belle della Sicilia

Donnalucata è tra le trenta spiagge più belle della Sicilia segnalata su Dove del Corriere

Che siano sul mare, in collina o tra i monti, i borghi siciliani sono un’occasione per scoprire una Sicilia diversa, più intima, da gustare anche in un weekend, approfittando delle belle giornate di sole e del clima mite che l’Isola regala tutto l’anno. E’ il caso di Donnalucata



Donnalucata, la frazione più popolosa di Scicli (3172 abitanti), in provincia di Ragusa è stata scelta da Dove Viaggi tra le trenta spiagge più belle d’Italia

La borgata, affacciata sul mar Mediterraneo, dista dal centro solo 7 chilometri ed è famosa per le sue due spiagge: quella di Micenci e la spiaggia di Ponente. Ma Donnalucata deve la sua popolarità soprattutto alla fiction de “Il commissario Montalbano” di cui sono state girate molte scene proprio in questa frazione.

Sabbia finissima, scogli selvaggi, calette deserte e nascoste. Ma anche lidi con servizi balneari a cinque stelle. Ecco che Donnalucata è tra le trenta spiagge più belle della Sicilia. Perfette da visitare in primavera, o quest'estate

Tra le trenta spiagge consigliate da Dove, spicca tuttavia anche Fontane Bianche (SR) e Donnalucata, già scelta la scorsa estate da Stefano Bonnacorsi sia per le vacanze “formato famiglia” sia per uno spot al tramonto tra le acque del mare cristallino di Donnalucata per un servizio esclusivo su Grazia

Questa volta la Spiaggia di Donnalucata è sulla rivista DOVE del Corriere, così scrive Alice Sagona

Una lunga spiaggia di sabbia dorata tra Ragusa e Scicli, sviluppata accanto a un porticciolo e attrezzata con docce e lidi con bar e noleggio di ombrelloni e sdraio.



Anche nei periodi di massima affluenza, viste le dimensioni della spiaggia, si riesce a trovare sempre un angolo di privacy. Dopo la riviera che bagna il centro abitato, si sviluppa un litorale di circa 3 km di ampie spiagge selvagge poco frequentate, tra cui quelle di Micenci, Palo Bianco, Palo Rosso e Spinasanta.

Le acque mosse e i moti ondosi che caratterizzano questa parte di costa, rendono l'area un luogo ideale per praticare surf e windsurf.

Ma non è la prima volta che accade che la nota Rivista di Viaggi segnala il piccolo borgo di pescatori, già all’inizio dell’anno Donnalucata era stata segnalata tra i venti borghi d’Italia meno noti.