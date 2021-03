Donne sole: Come fare nuove conoscenze su internet

Se sei una donna single e vuoi conoscere un uomo, hai teoricamente di fronte molte possibilità: puoi iniziare a uscire un po' di più con gli amici, puoi iscriverti a un corso di ballo o di pittura, puoi frequentare i locali per single... o meglio, potevi, prima che la pandemia di Covid fermasse un po' tutto.

Per fortuna, le restrizioni, le quarantene e le zone rosse non esisteranno per sempre! Prima o poi potremo riprendere in mano tutta la vita mondana che quest'anno così caotico ci ha tolto. Ma intanto, che fare?

Puoi rassegnarti a vivere questo momento della tua vita come uno spazio di vuoto e di riflessione, caratterizzato dalla calma e dall'attesa, oppure puoi provare un metodo diverso per incontrare persone interessanti: puoi iscriverti a uno dei tanti siti incontri mature in circolazione. Sì, anche se non hai più vent'anni! Soprattutto se non hai più vent'anni.

Non avere paura di scrivere ai ragazzi più giovani

Sapevi che esistono diversi portali di incontri dedicati esplicitamente alle donne over 40 in cerca di avventure o di amore? Questi siti sono molto frequentati da uomini coetanei, ma sono pieni anche di ragazzi più giovani in cerca di donne interessanti. Secondo il nostro parere, questa è un'ottima opportunità per te per uscire dai "soliti binari" e sperimentarti con persone di età diverse dalla tua. Non farti spaventare dalla differenza di vedute che età diverse potrebbero avere e non lasciarti bloccare da preconcetti vetusti e un po' bigotti: avventure e amori tra persone di età differenti sono spesso più stimolanti rispetto agli altri. Grazie a internet puoi sperimentare una connessione emotiva con persone che normalmente non incontreresti o alle quali non daresti attenzione. In questo senso, la rete permette di sentirsi più aperti alle possibilità, senza chiudersi nel proprio guscio. Approfittane!

Non temere se dal primo mese non hai fatto progressi

Conoscere persone nuove su internet è, da un certo punto di vista, esattamente uguale a farlo nella vita reale. Certo, i portali di incontri possono fornirti dei vantaggi insostituibili: puoi cercare i profili che ti interessano in base a età e collocazione geografica, puoi trovare facilmente gente con le tue stesse passioni e, soprattutto, uomini interessati a dare inizio a un rapporto. Questo però non vuol dire che i portali di incontri permettano, con un click, di farsi recapitare sul portone di casa la propria anima gemella impacchettata e infiocchettata. Come nella vita reale, anche nel mondo degli incontri virtuali ci vorrà pazienza. Vivi la tua esperienza di dating sul web come un'avventura nella quale ci saranno momenti più o meno fortunati, tentativi ed errori, delusioni ma tante belle sorprese. Una posta in gioco alta e bella come l'amore merita il tuo impegno e il tuo tempo.

Non avere fretta

Probabilmente in chat avrai occasione di dialogare con tantissime persone. Molti uomini ti scriveranno per iniziare una conversazione e tu stessa potresti trovarti a contattare i profili che ti hanno colpita di più. Questa vivacità e quest'abbondanza di occasioni renderanno piacevole e stimolante la tua esperienza sul sito, ma attenzione! Non puoi dare tempo e attenzione a tutti indiscriminatamente, pena il trasformare un piacevole portale di chat nel tuo incubo! Per non restare sempre incollata allo schermo del tuo pc intrattenendo una marea di conversazioni insoddisfacenti, la chiave è solo una: selezionare.

Anche negli incontri dal vivo, cioè in quelle chat talmente promettenti da essersi trasformate in una occasione reale, cerca di non farti prendere dalla fretta! Puoi incontrare tutti gli uomini che desideri, ma assicurati di regalare il tuo tempo solo a coloro che reputi davvero speciali.