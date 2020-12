Dopo i maiali, i conigli: via alla caccia libera dal 2021

Ragusa - Ci hanno preso gusto al tiro al bersaglio in Sicilia. Dopo la mattanza di 500 maiali neri che si è appena consumata nel Trapanese, il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione ai cacciatori e boccia gli ambientalisti, riaprendo ufficialmente anche la caccia al coniglio selvatico, senza regole e limiti di sorta.

Non si terrà più conto della popolazione della specie, visto che l’Ispra non si è mai impegnata a contare gli esemplari: il mancato monitoraggio annuale, interpretato finora come un paletto alla caccia, quest’anno è stato ribaltato per la prima volta in lasciapassare per le fucilate ai conigli, da sempre la specie più cacciata sull’Isola.