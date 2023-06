Dopo inchiesta di Ragusanews, più accessi parenti a Ospedale Modica

Modica - Visite dei familiari ai pazienti dell’ospedale di Modica, si cambia.

Dopo l’inchiesta di Ragusanews.com che aveva denunciato gli orari di accesso agli ospedali della provincia ridotti al limite, inflessibili e tutti diversi, la direzione sanitaria del “Maggiore Baglieri” di Modica, accogliendo così le decine richieste degli utenti, ha disposto i nuovi orari, venendo incontro alle numerose sollecitazioni sollevate da Ragusanews e che avevano dato vita ad uno stuolo di reazioni.

Avevamo denunciato lo strano orario della Struttura complessa di Medicina del nosocomio modicano, dove il primario del reparto, motu proprio, aveva fissato in 30 minuti l’unica finestra di accesso con tanto di censimento del familiare.

Troppo poco e tanti disagi soprattutto per chi deve contemplare questi orari con il proprio lavoro. Ora si cambia.

A partire da subito, ai degenti sarà condesso di ricevere le visite dalle ore 13 alle ore 14,30. Un solo visitatore alla volta.

La novità è l’altra finestra di accesso alle visite nelle ore serali.

Dalle ore 18 alle ore 19.

Nei festivi si allarga ancora la forbice, fino a 4 ore utili. Dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 17,30 fino alle 19,30.

Si compie un passo avanti nel processo di umanizzazione all’interno degli ospedali. Dalla direzione generale il commissario straordinario Fabrizio Russo assicura che anche altri nosocomi della provincia sono pronti per i nuovi allineamenti orari, dopo avere superato qualche resistenza in alcuni direttori di strutture che avevano stabilito orari minimi di accesso per le restrizioni imposte ai tempi della pandemia.