Dopo Lagalla, Alessandro Aricò nuovo assessore regionale all'Istruzione

Palermo - Alessandro Aricò è il nuovo assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha scelto il capogruppo di Diventerà Bellissima all'Ars per sostituire Roberto Lagalla che si era dimesso un paio di mesi fa per correre a sindaco di Palermo.

Aricò, palermitano, al secondo ingresso in giunta dopo l'esperienza con Raffaele Lombardo, è in questo momento a Palazzo d'Orleans, sede del governo regionale, convocato da Musumeci per avviare le procedure di subentro in giunta.